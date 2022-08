I stedet har borgmesteren kommenteret på kritikken via mail.

»Vi har netop fokus på at skabe stabile personaleforhold, bruge kendte vikarer og på at afvikle aktiviteter, der matcher, hvad beboerne har gavn af. Samtidig er et godt samarbejde med pårørende meget vigtigt,« skriver Torben Hansen til mediet.

Desuden skriver han, at pårørende er »meget velkomne« til at henvende sig med ris og ros.