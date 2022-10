Hempler trakterede med eminent eksistentiel popmusik – og intim detalje om en kendt dansk forfatter

Efter yderligere tre sange fra albummet fik vi et uudgivet nummer, som stilistisk lagde sig i smuk forlængelse af albummet; Hempler selv som altid stærkt til stede i selve teksten: »Keys, guitar, bas og trommer / spil et instrumentalnummer / mens jeres forsanger er gået hjem og snart rammer sit elfenbenstårn / via bagtrappen i gården.«

Sangene handler om Hempler, men temaerne er dybest set almenmenneskelige: Det drejer sig om eksistentiel utilpashed, men også om de elementer af mening og skønhed, som tilværelsen heldigvis også tilbyder os.

Hos Hempler – ligesom hos forbilledet Cohen – findes forløsningen og forklarelsens lys navnlig i seksualakten og poesien; en pointe som i Randers kom måske allerklarest og smukkest til udtryk i eksempelvis ’Vejen frem’, med linjerne: »Jeg er klar igen på kontoret / Skjorten presset, blyanten spidset / Og balalajkaen stemt / I håb om lidt skratten og gøen / I mikrofonen for en stund kan / Få tomrummet til at føles mindre slemt.«

Det er rendyrket Cohen; sammenlign for eksempel med mesterens linjer ”I tidied up the kitchenette / I tuned the old banjo” og ”I’m a fool / but I think that I can heal it / with this song.”

På samme made er ’Mig ovenpå dig’ Hemplers danske svar på Cohens ’Hallelujah’, i sin besyngelse af seksualakten som en hellig handling: ”»Bare mig ovenpå dig og så dig ovenpå mig / Mens de allerstørste spørgsmål blev besvaret,« som det hedder i sangen.

Hempler har da heller aldrig lagt skjul på inspirationen, men lægger den tværtimod åbent frem i vanligt selvudslettende stil i selvsamme sang: »Den skulle have været som musikken i Troldmanden fra Oz / Men lyder mere som noget af Leonard Cohen / Bare uden den store mesters særlige touch / Der altid skærer som et lyssværd gennem tågen.«

Da de linjer blev leveret i Randers, havde vi allerede fået ”Alle ved besked” – Hemplers danske version af Cohens ”Everybody Knows”, som i sin tid udkom på den populære antologi På danske læber – 16 Leonard Cohen-sange i danske fortolkninger fra 2004.

Lethed og tyngde

Har Hempler ikke, med hans egne ord, Cohens særlige touch, har han til gengæld helt sit eget. Der er en distinkt tone i disse sange, som trådte smukt og tydeligt frem gennem det seks kvarter lange solosæt, hvor Hempler akkompagnerede sig selv på skiftevis akustisk og elektrisk guitar.

Med en lethed, som på sin vis komplimenterede teksternes tematiske tyngde, bandt Hempler det hele sammen med små bemærkninger mellem numrene og fortalte blandt andet, at han egentlig skulle have været til koncert med The Cure i København, men var endt med at give billetten til sin 17-årige datter.

»Når det er Randers, så lad gå, tænkte jeg,« som han sagde fra scenen og roste samtidig publikum for at være »både søde og begavede...og det er ingen selvfølge!«

Andetsteds refererede han til et interview med succesforfatteren Stine Pilgaard, hvor hun nævnte en af hans sange som sin foretrukne underlægningsmusik til forspil med kæresten. ”Jeg har fået en del roser for den her plade, men det her er en af dem, jeg er gladest for,” lød det med et skævt smil fra Hempler.

Punktum for det regulære sæt blev sat med ’Humørbussen’ – som også lukker albummet – inden et velfortjent, stående bifald udløste et enkelt ekstranummer i skikkelse af ’Gammel travhest takker af’.

Umiddelbart forinden havde Hempler endnu engang udtrykt sin glæde over at være til stede i Randers denne fredag aften. »Jeg nyder hvert sekund heroppe... Jeg håber, jeg må komme igen en anden gang,« lød det fra den beskedne auteur. Han skal være særdeles velkommen.





Sætliste

Navnet er Hempler

Tung tweed i juli

Lukket fest

Lang lang dans

Alle ved besked (Leonard Cohen-cover)

Op

Mig ovenpå dig, dig ovenpå mig

Jeg drømmer om en sang

Vejen frem

Humørbussen

Ekstra:

Gammel travhest