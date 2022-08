Efter hård kamp: Langå Station er reddet

Værkstedsbygningen ryger

Udover at bevare stationsbygningen, vil der også blive præsenteret et forlsag om en renovering af bygningen og en ny gangsbro for forligskredsen bag infratrukturplan 2035.

Dog ryger værkstedsbygningen. At den rives ned er nemlig en forudsætning for, at elektrificeringen af tognettet kan gennemføres.

»Langå station er en fantastisk bygning med en flot og bevaringsværdig historie. Stationsbygningens 1. sal er samlingssted for mange borgere og skaber masser af liv på stationen. Derfor har det været vigtigt for mig at finde en god løsning, så vi både får elektrificeret banen og skaber liv på stationerne. Det gavner alle,« udtaler transportminister Trine Bramsen (S).