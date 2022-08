Begik ét indbrud: Nu er rumænere fængslet og udvist i 6 år

To rumænske mænd blev mandag aften anholdt for at have begået indbrud på Borup Byvej i Randers.

Det har nu kostet dem dyrt.

Østjyllands Politi oplyser nemlig på Twitter, at de to mænd, der er henholdsvis 36 og 38 år gamle, er blevet fængslet i 40 dage, efter de har fået en straksdom ved et grundlovsforhør i Retten i Randers.