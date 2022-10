Nu er valget udskrevet: Her er det første, folketingspolitikerne kaster sig over

Efter lang tid med gisninger, analyser og kig i krystalkuglen, har statsminister Mette Frederiksen nu udskrevet folketingsvalg til afholdelse den 1. november.

Valget sætter en stopper for de nuværende folketingsmedlemmers dagligdag, som de kender den, og alle kræfterne bliver i stedet sat ind i kampen for fortsat at have en stol på Christiansborg.