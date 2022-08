Plejehjem får igen kritik for fængselslignende tilstande

Det fik sidste år politikerne i Randers til at kræve handling. Men halvandet år efter er den gal igen.

»Min far føler, det er et fængsel, som han skal flygte fra. Jeg kan godt se, det ikke er et liv for ham, når han bare vil væk,« siger Iben Jensen til TV 2 Østjylland. Hendes far var en af hovedpersonerne i dokumentaren.

Omsorgschef i Randers Kommune Lene Jensen har afvist at stille op til interview.