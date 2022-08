»Jeg er dybt, dybt taknemmelig«: Landsby kom lokal købmand til undsætning

Købmanden Dan Kristensen fra Gassum nord for Randers er blevet mødt med en storm af lokal opbakning efter et Facebookopslag, der gik viralt.

Det skriver DR.

For nogle dage siden skrev Dan Kristensen, der står bag Min Købmand Gassum, at butikkens elregning for juli måned lød på 61.000 kr. Mere end 30.000 kr. sammenlignet med året før. Og at han forventede, at den samlede regning for 2022 vil tredobles til ca. 750.000 kr.