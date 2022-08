Kendt auktionshus oplever kæmpe interesse for bilsamling: »Det bliver en af vores top 3-auktioner«

En cadillac, der måske har tilhørt countrydronningen Dolly Parton og andre lækre dollargrin kommer i denne måned under hammeren hos auktionshuset, Campen Auktioner, men allerede nu kan indehaver, Finn Campen, berette om en usædvanlig interesse for de amerikanske biler, der forventes at indbringe et samlet hammerslag på omkring syv millioner kroner.