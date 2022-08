Ikke for børn

Tessas tekstunivers er ikke for børn, hvilket dog ikke havde forhindret en del mindreårige i at møde op foran scenen lørdag aften. Og de fik noget at fortælle om i skolen på mandag, må man sige.

På scenen var opstillet et sæt vinger magen til dem, Tessa har tatoveret på sit bryst (»Jeg fik dem lavet for 2.500 kroner på Istedgade 101, lige inden alt det her begyndte«), og fra både vingerne og scenens kant skød store flammer ud og fyrede bogstaveligt talt op under festen.