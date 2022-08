Nye detaljer om opsigtsvækkende formodet drab: Derfor vil retten ikke løslade 39-årig kvinde

På et et retsmøde i Retten i Randers tirsdag blev det besluttet, at de fem fængslede i sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen, fortsat skal forblive i politiets varetægt i yderligere fire uger.

En af de sigtede, en 39-årig kvinde, kæmpede ellers for at blive løsladt, og nu viser detaljer fra retsbogen, hvorfor det ikke blev sådan.