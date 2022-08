Ikke fordi, hun følte, hun manglede noget. For hun havde et godt bånd til sine nye søskende i adoptivfamilien. Men fordi hun var nysgerrig efter sit biologiske ophav. En nysgerrighed, der kun blev større, da hun i 1998 selv blev mor for første gang.

Og så begyndte jagten på den forsvundne søster.

Kun halvanden time fra hinanden

Maria Ifversen prøvede gennem årene flere ting. Hun gennemgik gamle papirer, trak alle de oplysninger hun kunne ud af sine adoptivforældre, snakkede med det gamle adoptivkontor. Men først dette forår fandt hun mod til at tage de sociale medier i brug og involvere omverdenen i så privat en del af hendes liv - og det bar frugt.

»Jeg kom via Facebook i kontakt med nogle af de andre piger på et gammelt billede fra børnehjemmet. En af dem havde jeg en særlig kontakt med, og vi opdagede gennem vores snakke, at vi har mange fælles træk - f.eks. den samme skæve tand,« fortæller Maria Ifversen, som derfor, sammen med den anden kvinde, besluttede at tage en DNA-test.

»Vi har ventet i flere måneder på svar, og har slet ikke turdet tro på det. Men nu er det endelig kommet, og vi er søstre. Matchet er så stort, at man kan konkludere, at vi har både samme mor og samme far,« fortæller hun tydeligt berørt.

»Tænk, at vi er vokset op så tæt på hinanden uden at vide det,« tilføjer Maria Ifversen og fortæller, at søsteren stadig bor i Randers, mens hun selv har slået sig ned i Brovst knap halvanden times kørsel derfra.

De to kvinder har allerede mødt hinanden et par gange som veninder, mens de ventede på svar på testen. Men denne weekend skal de for første gang mødes som søstre.

»Vi er begge helt rundt på gulvet lige nu. Det er surrealistisk, og jeg synes, jeg græder hele tiden. Det er så fantastisk. Og jeg er så lettet over at høre, at min lillesøster også er vokset op i en kærlig familie, for der er mange andre fra børnehjemmet, der endte med en traumatiseret barndom,« siger Maria Ifversen.

Nu hvor søsteren er fundet, melder andre spørgsmål sig dog: Er der mon andre søskende derude? Og hvem er forældrene?

»Det gad jeg godt at få undersøgt, hvis vi kan finde en, der er god til den slags. Jeg ved slet ikke selv, hvor jeg skulle starte med at lede efter dem,« siger hun.