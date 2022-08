I aftes udbrød en brand i Verdo’s kraftvarmeværk på havnen, og torsdagen er derfor ikke forløbet som sædvanligt hos den store varme- og elleverandør.

Skaderne skulle nemlig opgøres, og det har vist, at to halvnedbrændte gummibånd skal erstattes med nye, som en installatør har konstateret, at man sagtens kan skaffe. Men så er der nogle overbrændte elkabler, der er lidt en anden snak: