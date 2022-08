Rasmus Dalgaard fik PTSD efter jobcenter-forløb: Nu har han fået afgørende nyt

Et syvårigt forløb i Jobcenter Randers får nu sin ende for 28-årige Rasmus Dalgaard, der i maj stod frem i TV 2 Østjylland med sin historie.

På et møde tirsdag med jobcenteret fik han ifølge TV 2 Østjylland nemlig at vide, at kommunens rehabiliteringsteam har besluttet, at det ikke giver mening at udvikle hans arbejdsevne. Derfor er han blevet tildelt førtidspension.