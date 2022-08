16/08/2022 KL. 17:58

Se kortet: Her kan du parkere i festugen

Der ventes mange gæster i Randers i de sidste dage af årets festuge. Her kan du få et overblik over, hvor det er muligt at parkere for at undgå trafikkaos i midtbyen, som vil være ramt af både afspærrede veje, festligheder og en masse mennesker.