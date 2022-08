Sigtede i formodet drabssag skal forblive i politiets varetægt

»Der er stadig en påvirkningsrisiko i og med, at der er divergerende forklaringer i forhold til væsentlige dele af sagen. Derudover skal der også tages højde for den nære relation, der er mellem de sigtede, som øger risikoen for, at de på fri fod vil forsøge at hindre efterforskningen,« sagde dommer Astrid Lohmann Knudsen ifølge Randers Amtsavis.

Alle de sigtede nægter sig skyldige i drab. En 23-årig har dog erkendt at have fjernet en olietønde med aske og skruet nummerpladen af Frank Dan Nørgaard Jørgensens varebil, før den blev brændt af.