I forsøget på at skabe bedre vandkvalitet er kommunen nødsaget til at lukke for ind- og udløb til Svejstrup bækken og dernæst tømme den for vand. Herefter vil en gravemaskine med »ekstra brede bælter og ekstra lang arm« skovle søens lag af slam op, som vil blive spredt ud på en nærliggende mark, hvor der skal rejes skov, som vil have godt af slammets næringsstoffer.

Søens bund menes at indeholde »fem- til titusinde tons slam,« og det er anslået, at prisen for den bedre vandkvalitet vil være 1,1 million kroner. Randers kommune har foreslået, at projektet bliver finansieret af midler fra »Hjælpepakken til kultur- og fritidsområdet, som følge af Covid-19.«

Søen i Doktorparken er en kunstigt anlagt sø, der indeholder to mindre søer, og er oprindeligt anlagt med forbillede i en engelsk landskabshave.

Artiklen fortsætter under billedet