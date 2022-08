Daniel Madié kender Pape helt tilbage fra ungdomsårene i KU: »Jeg ved, han er dygtig, og det vil betyde flere øjne på Randers«

»Jeg er glad for, at det skete nu, for der er jo mange, der efterhånden har spurgt, hvorfor han ikke har meldt noget ud, og udmeldingen i dag betyder, at nu kan vi komme i gang med at tale politik,« siger det mangeårige byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Randers, der fortæller, at han lige måtte holde en pause fra jobbet for at sætte sig ned og følge pressemødet live.

»Det gør folketingsvalget ekstra spændende, og det giver da lige fem procents mere tænding,« siger han om muligheden for, at partiet efter folketingsvalget kan komme til at sidde på statsministertaburetten.