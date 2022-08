En 23-årig mand bliver mandag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden sigtes for to tilfælde af vold samt for vidnetrusler begået mod en 24-årig kvinde.

»Manden fremstilles med henblik på varetægtsfængsling, og anklageren anmoder om lukkede døre,« oplyser Østjyllands Politi.