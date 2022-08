Brand i kraftvarmeværk: Ansatte tjekkes for røgskader

Han fortæller også, at beredskabet fra Randers er på stedet, og at der ikke er blevet tilkaldt forstærkning. Anmeldelsen blev modtaget kl. 15.04.

Der også blevet tilkaldt en ambulance for at tjekke, om der er nogen medarbejdere, der er blevet påvirket af for meget røg, oplyser operationschefen.

»Jeg har ikke en status på, om der er nogen der er det,« siger Anders Ratchke.