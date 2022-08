De kaster sig i havnen fra voldsom højde og svæver tværs over vandet: Vildt forhindringsløb er blevet ekstremt populært

I bunden af artiklen kan du se en video med de vilde udfordringer, der venter deltagerne ved Harbour Challenge.

Da de store forhindringer i 2015 for første gang blev stillet op ved havnen i Randers, var der kun 136 løbere tilmeldt.

I år forventer arrangøren at runde 1.000 løbere, når de 35 forhindringer til lands og til vands den sidste lørdag i august skal tilbagelægges. Dermed er Harbour Challenge Randers vokset til at være et af landes største forhindringsbaneløb.