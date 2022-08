Jens Otto Krags Plads i Randers har været igennem en forandringsproces.

Måske vil du lægge mest mærke til græsplænen, pladsens bakker, der skal skærme for trafikken eller megamøblerne, der er bygget af stilladser, som alt sammen er en del af den forandrede plads.

»Pladsen er en central del af livet i Randers, og vi skal sørge for, at den kan understøtte det liv, borgerne ønsker at have på pladsen. Derfor afprøver vi nu en plads, hvor der er fokus på liv, leg og opholdsmuligheder. Det er indtil videre blevet taget rigtig godt imod,« fortæller Claus Berggren (V), formand for Erhvervs- og Planudvalget i Randers Kommune, i en pressemeddelelse og fortsætter: