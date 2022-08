Randers FC henter anfører i 1. divisionsklub

Onsdag formiddag har Randers FC offentliggjort erhvervelsen af midtbanespilleren Mikkel »MP« Pedersen.

Han skifter dermed Hobro IK ud med den klub, hvor han tidligere optrådte som ungdomsspiller.

»Jeg er virkelig glad for at være tilbage i Randers. Jeg spillede ungdomsfodbold her i mange år, og jeg har rigtig mange gode minder herfra. Da jeg forlod klubben, var det uden at have fået debut på førsteholdet, så jeg glæder mig til endelig at kunne trække den lyseblå trøje over hovedet på Cepheus Park Randers,« siger han i en pressemeddelelse.