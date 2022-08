Udskældt og presset afdeling var kørt i sænk: Nu skal den gentænkes

Før sommerferien fik afdelingen Børnehandicap Myndighed kras kritik - både fra frustrerede forældre, men også i en rapport fra Arbejdstilsynet.

På daværende tidspunkt havde afdelingen et meget højt sygefravær, hvilket betød, at otte medarbejdere skulle dække ind for de normerede 18. Det gav sig udslag i stressede og pressede medarbejdere, samt forældre, der ikke kunne komme i kontakt med afdelingen.