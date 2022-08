Randers FC var søndag i Aarhus for at spille Uwe Röslers nye AGF-mandskab, der stadig har til gode rigtigt at finde formen.

Det forholdsvis chancefattige opgør endte 0-0, hvilket må anses som godkendt for Randers FC.

Klubben er dog dermed fortsat stadig uden sejr i indeværende sæson. Men også uden nederlag.