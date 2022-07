Østjyllands Politi ønsker på nuværende tidspunktet ikke at komme med yderligere oplysninger om sagen.

Sagen: Seks personer sigtet i forening

Den 23-årige mand er sigtet for, i forening med de fem øvrige sigtede i sagen, at have medvirket til drabet på den 40-årige mand, der efter politiets opfattelse formentlig er sket torsdag den 14. juli på en adresse i Nimtofte.

Han er desuden sigtet for usømmelig omgang med lig, bortskaffelse af beviser og brandstiftelse ved, også i forening med de øvrige sigtede, blandt andet at have placeret liget af den 40-årige mand i et skovområdet ved Spentrup, hvor det blev fundet torsdag i sidste uge, samt at have sat ild til den dræbtes varebil.

Fire af de øvrige fem sigtede, en kvinde og tre mænd i alderen 26 til 39 år, er tidligere blevet varetægtsfængslet i sagen, mens en 23-årig kvinde blev løsladt af dommeren i et grundlovsforhør tirsdag i sidste uge. Hun er dog fortsat sigtet i sagen.