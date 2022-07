Ældre kvinde lukkede »kommende nabo« ind i hjemmet. Hun endte med at blive groft snydt

Omkring kl. 12.30 tirsdag fik en 92-årig kvinde på Godthåbsvej i Randers SØ besøg af en kvinde, der fortalte, at hun var hendes »kommende nabo«.

Men det skulle hun ikke have gjort. For det viste sig nemlig ifølge Østjyllands Politi, at den 92-årige kvinde blev narret.

Gæstfri som hun var, inviterede den 92-årige kvinden indenfor. Den besøgende fandt noget chokolade frem fra sin taske, hvorefter de to satte sig i køkkenet og snakkede.