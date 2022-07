Mohammed Ahmed har fået sit første job, og det næste venter lige rundt om hjørnet: »Jeg ville bare gerne ud at lave noget«

»Det er helt vildt fedt«

De unge ejendomsfunktionærer skal hjælpe med at holde forskellige områder pæne. Her skal græsset slås, hækken skal klippes, skraldespandene skal udskiftes, og der skal gøres rent på legepladserne eksempelvis.

Den 14-årige Mohammed Ahmed bor selv i Jennumparken, og hans sommerferiejob viser tydeligt, at funktionen er med til at gøre en forskel for områdets beboere.

»Det er helt vildt fedt, at vi er med til at holde det pænt her. Jeg lagde faktisk mærke til, at der ligger ret mange sten oppe ved legepladsen, Falken, og hvis der er så mange sten og der ikke er nogen, der samler dem op, så bliver det jo helt umuligt at lege deroppe,« siger han.