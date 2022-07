37-årig mand fængslet: Havde oversavet jagtgevær med i bilen

Østjyllands Politi fremstillede lørdag en 37-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Randers, som er sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Manden, der er fra Aarhus, er sigtet for have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær natten til lørdag kl. 01.15 i sin bil på Nordkystvejen i Allingåbro. Det skriver politiet på Twitter.