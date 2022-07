Randers FC henter 18-årig spiller: »Jeg stræber efter at blive en profil«

I den seneste tid har nigerianske Mustapha Isah prøvetrænet i Randers FC, og nu har den 18-årige kantspiller netop underskrevet en treårig aftale med klubben.

Det bekræfter Randers FC i en pressemeddelelse lørdag.

»Det føles så godt, og jeg er virkelig glad for at skrive under med Randers FC. Det er en god klub og et godt sted for mig at fortsætte min udvikling. Jeg sætter enormt stor pris på måden, som spillerne og alle i klubben har taget imod mig. Jeg har følt mig som en del af holdet, selvom jeg blot har prøvetrænet her,« siger Mustapha Isah i pressemeddelelsen.