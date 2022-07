En 63-årig årig mand blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Manden var sigtet for stalking, fordi Østjyllands Politi mener, at han har overtrådt »et tilhold mod at kontakte en 56-årig kvinde fra Aalborg ikke mindre end 60 gange.«

Den angiveligt stalking af den 56-årige kvinde skal være foregået i perioden 27. maj til 9. juli i år.