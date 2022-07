»Han har åbnet dørene til Narnia.«

»Verdens mest hypede restaurant - med god grund.«

»En magisk oplevelse.«

Siden den eksperimenterende restaurant Alchemist genåbnede i sommeren 2019, er det væltet ind med roser til stedet. Og ikke mindst til chefkokken, Rasmus Munk fra Randers, der er blevet hyldet for stedets menu bestående af 50 retter, der sørgede for, at Alchemist helt uhørt bragede ind på den gastronomiske verdensscene og gik fra nul til to Michelin-stjerner i 2020.