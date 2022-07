Politiet stoppede knallertkører, og så væltede sigtelserne frem

Det skulle dog vise sig, at det at køre mod færdselsretningen ikke var mandens eneste lovovertrædelse.

På sig havde den 20-årige et knojern, en foldekniv og en mængde narko. Derudover blev han sigtet for at køre på en knallert, der var lavet om på, for ikke at bruge styrthjelm, for besiddelse af narko og for at overtræde knivloven og våbenloven.

Desuden konfiskerede politiet mandens knallert.