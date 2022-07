Corona tog livet af aftenservering: Nu genåbner det med 80 udendørs siddepladser hos populær café

Det er dyrt at have aftenåben. Særligt når gæsterne er tilbageholdende med at tage ud og spise.

Det måtte restauratørparret Dorthe Bjørn og Mike Pabst efter coronanedlukningerne sande. Sammen driver de Restaurant Sejlklubben og Café Jens Otto, og virussen endte med at tage livet af aftenservering på det sidstnævnte sted.