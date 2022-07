Blev overrasket af politiet: Mand forsøgte at sælge narko på socialt medie

Kl. 20.08 ankom en bil til adressen, hvor betjenten havde aftalt at mødes med sælgeren. Betjenten, som var i civil, tog kontakt til den 22-årige mand og fortalte ham, at det var politiet, og at han var anholdt.

Politiet ransagede mandens bil, og her fandt betjentene fem salgsposer med kokain. Den 22-årige blev desuden testet positiv for at være påvirket af narko. Han blev anholdt og sigtet for narkokørsel og besiddelse af narko med henblik på salg.