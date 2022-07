Mand råbte sjofelheder og tog fat i kvinde

Betjentene vækkede manden og vurderede, at han ikke kunne klare sig selv, og derfor tog de ham med på stationen. Herefter vågnede den 35-årige op og blev højtråbende og truende, og han modsatte sig fysisk, og derfor blev han lagt i håndjern.

På vej ind på stationen kom den 35-årige med flere trusler og fornærmelser mod den ene betjent. Dem gentog han på stationen, hvor han også slog betjenten. Den 35-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, for trusler mod polititjenestemænd og for vold mod en ansat i offentlig tjeneste.