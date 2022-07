47-årig mand dømt for overdragelse af 200 kg cannabis

National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har fået idømt en 47-årig mand 1 år og 9 måneders fængsel, da han mandag i retten i Randers blev kendt skyldig i at have overdraget i alt ca. 200 kg cannabis med henblik på videresalg.

Den 47-årige mand er dømt for i januar og marts 2021 i Randers at have overdraget i alt 200 kg cannabis til en dansk lastbilchauffør med henblik på videresalg. Kriminaliteten skete i forening med flere medgerningsmænd, herunder en mandlig dansk lastbilchauffør, der efter overdragelsen indsmuglede narkotikaen til Norge, hvor det skulle sælges videre.