Må vente

Da konkursboet i sin tid afviste Kristian Søbergs anmodning skyldtes det bl.a., at kornet ikke længere var på det lager, som landmanden havde henvist til.

»Med værdier for 27 mio. kr. og krav for 195 millioner kroner, så er der ikke nok til alle. Og eftersom Søbergs korn ikke lå i konkursboet, så må han tåle, at hans krav ifølge konkursloven er et simpelt krav - og ikke et privilegeret krav,« har advokat og kurator Torben Korsager sagt til Aarhus Stiftstidende.

Ifølge Landbrugsavisen var kornet solgt, da BMG ifølge kontrakten havde ret til at disponere over det oplagte korn. Det har konkursboet og retten slået fast. Derfor må Kristian Søberg melde sit krav som sagens andre kreditorer.

Landbrugsavisen skriver, at 80 landmænd og andre kreditorer i alt har fremsagt krav på næsten 200 mio. kr.

Den omfattende konkurs-sag fortsætter hen over efteråret.