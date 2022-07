Lugten kommer: Doktorparken skal tømmes for hvidt brød

Hun tilføjer desuden, at rottebestanden er meget mindre end de foregående år. Rent faktisk har man til dags dato kun fået halvt så mange indberetninger om rotter end på et normalt år.

»Vi slipper aldrig helt af med rotterne, så på den måde gælder det om at holde bestanden nede, så de holder sig til deres områder. Rotter er indrettet til at yngle, hvis der er mad og plads. Hvis det ikke er tilfældet, så yngler de bare ikke.«

Det bliver i sensommeren efter høst, at tømningen af søen finder sted. Først lukkes ind og udløb til Svejstrup bækken, dernæst pumpes søen næsten tom for vand. Det sker langsomt, for bækken skal jo ikke flyde over sine bredder.

»Søen mangler ilt, især på grund af alt det hvide brød, som ænderne bliver fodret med. En indsats har været påkrævet længe, så nu får vi det gjort. Derefter opfordrer vi til ikke at fodre fuglene længere, da vi ellers lander i samme situation igen om en del år,« siger Sigrid Lynæs.

Glem brødet

Der er ikke planlagt de helt store kampagner, eller nudging-agtige tiltag, der skal få de besøgende til at lade brødet blive derhjemme, man håber, at skiltning vil være tilstrækkeligt.

Ved hjælp af en speciel gravemaskine med ekstra brede bælter og ekstra lang arm lempes slamlaget fra nordenden mod syd. Maskinen kan køre på søens bund og arbejde. Analyser af søens slamlag viser, at slammet ikke indeholder giftstoffer og at der er ca. 5 til 10 tusind tons slam på søens bund, så man er ikke bange for at forurene bækken, beroliger Sigrid Lynæs.

Ved den sydlige brink, læsses slammet op på lastbiler. Herfra køres det ud på en nærliggende mark i Over Hornbæk, hvor det spredes ud. Marken skal efterfølgende bruges til skovrejsning, så de nye træer får gavn af næringsstofferne fra slammet.

Denne artikel er leveret til JP Randers af Din Avis.