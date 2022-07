Når sommerferien er slut, står bamser og legetøj klar til at møde en håndfuld børn fra Ukraine. De bliver samlet under samme tag i Fårup i en nyoprettet børnehave ved navn Børnenes Hus. Det sker i Fårup Børnehaves forhenværende lokaler, som er ved at blive klargjort til rykind den 1. august.