Håndboldlandsholdet kommer til Randers

»Lige nu er spillerne sendt afsted på en meget velfortjent sommerferie. Vi kan virkelig være stolte af de resultater vi leverede i denne sæson, men der er ingen tvivl om, at alt fokus allerede er sat ind på EM-slutrunden i november, og at vi er sultne efter at levere endnu flere gode resultater. Så at få tre kampe på dansk grund, hvor vi kan pudse formen af foran et fantastisk hjemmepublikum, dét ser jeg frem til,« siger landstræner Jesper Jensen i pressemeddelelsen.

De danske håndboldkvinder spiller første kamp i Ceres Arena i Aarhus 29. september, hvorefter de kommer til Randers 1. oktober. De slutter i IBF Arena i Ikast 2. oktober.

Hvis man vil være blandt de første til at sikre sig en plads på tribunerne til de kommende kampe, så sættes billetterne til salg i dag, tirsdag, klokken 10.