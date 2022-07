Det er kun få dage siden, at Rasmus Munk fra Randers, der er køkkenchef på københavnske Alchemist, kunne glæde sig over, at hans restaurant var blevet kåret som Europas bedste.

Mandag aften jagtede han så mere hæder, da uddelingen af de eftertragtede Michelin-stjerner blev uddelt i norske Stavanger.