Gør dig klar til længere kø: Snart starter fire måneders vejarbejde i trafikalt knudepunkt

Flytning af parkeringspladser

Ud over at skabe en mere sikker stiforbindelse for bløde trafikanter er flytningen af krydset en del af Udviklingsplanen for Flodbyen. For ved at flytte indkørslen til busterminalen cirka 70 meter mod nordøst vil der være plads til at skabe forbindelse mellem Midtbyen og Bolværksgrunden. Netop denne forbindelse er en af grundstenene i Udviklingsplanen for Flodbyen.

En flytning øger desuden bussernes fremkommelighed. Det kræver dog, at der bliver ændret på den parkeringssøgende trafik til Trangstræde, og derfor er der planer om at flytte en stor del af de eksisterende parkeringspladser i Trangstræde cirka 100 meter til Bolværksgrunden, hvor Street Food ligger. Samlet set vil flytningen medføre en lille forøgelse af antallet af parkeringspladser i midtbyen. Flytningen vil desuden give mulighed for at indrette parkeringsarealet på Trangstræde til et midlertidigt byrum, som vil give bedre plads for de mange ventende buspassagerer.

I alt er der afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje. Randers Kommune forventer, at arbejdet vil være afsluttet til december 2022