Det trak bare pinen: Coronalån reddede Niels Rasmussens forretning, men tilbagebetaling slog den ihjel

Skattestyrelsen har ellers tilbudt, at virksomheder, der ikke har mulighed for at tilbagebetale lånet, kan oprette en afdragsordning, der løber henover et år. Alligevel er der i Randers Kommune 83 virksomheder, som hverken har betalt eller oprettet afdragsordning inden deres frist 1. april 2022, og som derfor nu er sendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Det oplyser Skattestyrelsen til JP Randers.

»Det er en utrolig træls situation at stå i,« siger Niels Rasmussen, der kan relatere til de mange erhvervsdrivende, der nu står i en klemme.

Kan koste arbejdspladser

Også direktøren i Erhverv Randers, Jens Kristensen, er ærgerlig over situationen.

»Det giver anledning til stor bekymring,« udtalte han i weekenden til JP Randers, hvor han også understregede, at han frygter, at den pressede situation for de 83 lokale virksomheder kan ende med at koste en del arbejdspladser i Randers-området.

Hans opfordring til virksomhedsejerne er at række ud til Erhverv Randers.

»Vi kan ikke nødvendigvis redde dem, men vi har altså et ”Early warning”-program sammen med Erhvervshus Midtjylland, hvor virksomheder, der står i en situation som den her, kan få hjælp til at undersøge, om der er noget, de kan gøre, i stedet for at ignorere rykkerne,« har han forklaret.

»Vi har allerede markedsført det tilbud. Men nu vil vi prøve at kontakte nogle af de 83 virksomheder direkte for at høre, om de vil have hjælp til at kigge på, om der er nogen muligheder, de har overset,« lød det i weekenden fra Jens Kristensen.