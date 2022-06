En af Danmarks største klimasyndere: Grøn omstilling kræver penge til investeringer

»Det er uretfærdigt og kulsort.«

Sådan lyder noget af kritikken af den nye grønne skattereform, som et politisk flertal sidste uge blev enige om.

Aftalen betyder, at der indføres en CO2-afgift, der skal få danske virksomheder til at mindske udledningen af drivhusgasser, men den har fået kritik for at undtage en række af landets største udledere - inklusiv Randers-giganten Leca.