Den populære »løve« gav Sorelle den investering på 100.000 kr., som de var kommet efter. Til gengæld fik Jacob Risgaard ti pct. af virksomheden.

Optagelserne til Løvens Hule, der blev sendt i januar, blev lavet i 2021, efter producenten havde kontaktet dem i maj.

Kigger man på det forgange år, kan kvinderne bag Sorelle glæde sig over flere ting.

Af et nyt årsregnskab fra virksomheden fremgår det nemlig, at Sorelle har flerdoblet overskuddet i virksomheden. Før skat tjente Sorelle i 2020 lidt over 35.000 kr., mens sidste års overskud lyder på over 286.000 kr. før skat.