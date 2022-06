Han er måske tidens mest omtalte superstjerne.

Ikke så meget for musikken eller det væld af film, han har optrådt i, men i stedet på grund af den meget omtalte retssag, hvor han for nylig blev frikendt for vold mod sin ekskone, Amber Heard.

I disse dage handler det dog om musikken. Onsdag aften spiller Johnny Depp sammen med 78-årige Jeff Beck på Værket, og tirsdag indtog han København og Amager Bio.