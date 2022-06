I dag går det løs: Verdensstjerne kommer til Randers

Han er gledet over de store lærreder som kaptajnen Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean. Været på alles læber i et opsigtsvækkende retsopgør mod ekskonen. Og så har han fået kvinder verden over til at skrige sig hæse.

I aften står Johnny Depp på scenen på Værket i Randers, hvor han ud af det blå har meldt sin ankomst som ”special guest” til guitaristen Jeff Becks koncert.