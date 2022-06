»Mange bliver angst for at glemme, når de mister et barn, de ikke har lært at kende. Afstøbningen giver forældrene et fysisk bevis på, at der har været et barn. Samtidig bidrager det til en fysisk og visuel forståelse af, hvem det er, de har mistet,« siger hun i en pressemeddelelse.

Det er en privat virksomhed, der har doneret remedierne til gipsafstøbning.

Tilbuddet er en del af en samlet pakke, en mindeæske, der samler tilbud til forældre, der mister et spædbarn.

»Forældrene får muligheden for at holde barnet i hånden, også længe efter de har mistet,« siger Heidi Himmelstrup.