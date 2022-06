Central boulevard lukker i flere uger

»Netop den kollektive brug af Rådmands Boulevard og let adgang til uddannelse for flere hundrede studerende og undervisere har været vigtig for os at tilgodese. Derfor har vi gennem flere sommerferier sat turbo på og fornyet kloaksystemet i boulevarden, for at mindske generne for dem, der benytter vejen allermest,« siger Ole Søby, projektleder på separatkloakering i bl.a. Nordbyen hos Vandmiljø Randers.

Siden sidste lukning af Rådmands Boulevard i marts har Vandmiljø Randers ført de nye ledninger langs den sydlige side af Rådmands Boulevard (Tradiumsiden). Ledningerne skal nu krydse over til den nordlige side af vejen, så de kan føres videre op ad Mariagervej.