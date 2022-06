Rundt om hende lagde der sig en tavshed, mens folk i spænding ventede på, hvad hun ville sige. Ville hun mon løfte mere af sløret for sit nye parti?

Men nej.

Inger Støjberg brugte sin taletid på at fortælle om den fiktive figur Jonathan Livingston Havmåge, som hun tydeligvis kunne relatere til. En figur, der kæmper for det, han tror på, og en figur, som er klar til at se en flok, der har udstødt ham, i øjnene.

»Man skal stå ved sig selv, sine holdninger, sine idealer,« fastslog hun.

DF’ere flirter med Støjberg

Det er bare fem uger siden, at Inger Støjberg fik sin fodlænke af efter at have afsonet 60 dages ubetinget fængsel fra sit hjem i Hadsund på grund af sagen om ulovlig adskillelse af asylpar.

Allerede torsdag formiddag, da den tidligere Venstre-kvinde meldte ud, at hun stifter et nyt parti, begyndte flere DF-afhoppere at tale varmt om Danmarksdemokraterne.

Artiklen fortsætter under billedet.